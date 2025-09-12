В "Амкале" объяснили решение пригласить 70-летнего Медведева на матч КР

Основатель "Амкала" Герман Попков объяснил, почему медиаклуб решил пригласить бывшего президента "Зенита" Александра Медведева к участию в матче Кубка России.

"У нас уже были рекорды: самый молодой футболист, самый высокий футболист, хотели обновить рекорд по самому возрастному. Мы сразу же подумали об Александре Ивановиче, потому что он занимается спортом очень активно, в 70 лет поддерживает форму, и это не каждому дано. Хочется, чтобы он стал хорошим примером для того, чтобы люди следили за собой и также участвовали в спортивных "движухах", — приводит слова Попкова ТАСС.

Матч третьего раунда пути регионов Кубка России между "Амкалом" и белгородским "Салютом" состоялся в четверг, 11 сентября, и завершился победой московского клуба со счетом 2:1. Медведев вышел в стартовом составе медиаклуба и провел на поле 23 минуты. Тем самым бывший глава "Зенита" установил рекорд, став самым возрастным участником турнира в возрасте 70-ти лет.