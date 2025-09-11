Сборная России ответила министру спорта на слова про тренера «Зенита» Семака

Официальный аккаунт сборной России по футболу в Telegram ответил министру спорта страны Михаилу Дегтяреву, который заявил, что не знает, кто такой главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Пресс-служба опубликовала видео с результативной передачей Семака в матче чемпионата Европы 2008 года с Грецией (0:1).

«Знакомьтесь, капитан той самой сборной, которая взяла бронзу Евро-2008. Сергей Семак и его шикарный победный ассист через себя в матче с греками», — указано в публикации.

Семак тренирует петербургский клуб с 2018 года.

«Зенит» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 12 очков после семи туров. Команда Семака одержала лишь три победы и на четыре балла отстает от возглавляющего турнирную таблицу «Краснодара».

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».