Сборная России ответила министру спорта на слова про тренера «Зенита» Семака

Газета.Ru

Официальный аккаунт сборной России по футболу в Telegram ответил министру спорта страны Михаилу Дегтяреву, который заявил, что не знает, кто такой главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Сборная России ответила министру спорта на слова про тренера «Зенита» Семака
© Global Look Press

Пресс-служба опубликовала видео с результативной передачей Семака в матче чемпионата Европы 2008 года с Грецией (0:1).

«Знакомьтесь, капитан той самой сборной, которая взяла бронзу Евро-2008. Сергей Семак и его шикарный победный ассист через себя в матче с греками», — указано в публикации.

Семак тренирует петербургский клуб с 2018 года.

«Зенит» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 12 очков после семи туров. Команда Семака одержала лишь три победы и на четыре балла отстает от возглавляющего турнирную таблицу «Краснодара».

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Главное сейчас
Главное сейчас