Голы Смолова и Ари помогли Broke Boys одержать победу над «Сатурном» в матче Кубка России

Медиакоманда Broke Boys обыграла раменский «Леон Сатурн» в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

Встреча в подмосковном Раменском завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Федор Смолов и Ари.

Для 35‑летнего Смолова это 158‑й гол в карьере. Бывший форвард «Краснодара» сравнялся с экс‑футболистом петербургского «Зенита» Андреем Аршавиным в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Ари 39 лет, в матче с «Сатурном» он дебютировал за Broke Boys. Бразилец, у которого есть гражданство РФ, поразил ворота соперника в компенсированное время ударом со своей половины поля.

Broke Boys впервые в истории сыграет в четвертом раунде Кубка России, следующим соперником медиакоманды будет саратовский «Сокол».

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Кубок России. 2025-26. 3-й отборочный раунд Пути регионов

«Леон Сатурн» (Раменское) — «Broke Boys» (Москва) — 0:2 (0:0)

Голы: Смолов, 63 (ВИДЕО). Ари, 90 (ВИДЕО).