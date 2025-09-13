Президент «Амкала» пригласил Путина на Кубок России

Президент «Амкала» Герман Попков пригласил президента России Владимира Путина на матч команды в Фонбет Кубке России.

© Чемпионат.com

– В нашем интервью Маврин пригласил Владимира Путина сыграть за «Амкал» в Кубке России.

– С удовольствием, если он нас смотрит. Владимир Владимирович, работаем! Мы только за.

– В следующем туре же нужно будет чем-то удивлять.

– Вот так нужно удивлять в следующем туре? Тогда боюсь представить, что будет дальше. С удовольствием, конечно, но вряд ли получится через одно рукопожатие, – приводит слова Попкова Sports.ru.

В четвёртом раунде Пути регионов Кубка России «Амкал» сыграет с красноярским «Енисеем».