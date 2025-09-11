Смолов отказался отвечать на вопросы о драке в «Кофемании»

Футболист Федор Смолов отказался отвечать на вопросы журналистов о своей драке в кафе «Кофемания». Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты попытались пообщаться со Смоловым после матча третьего раунда пути регионов Кубка России по футболу. Но когда кто-то из присутствующих озвучил вопрос о возбуждении против спортсмена уголовного дела, Смолов ушел от прессы.

Напомним, что ранее против футболиста возбудили уголовное дело из-за драки в московском кафе. Инцидент попал на запись видеокамер — на кадрах можно увидеть, как Смолов бьет по лицу двух посетителей заведения. Позже спортсмен записал видео, в котором принес свои извинения.