Тренер "Рубина" поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Динамо" Мх

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов поделился ожиданиями от предстоящего матча против махачкалинского "Динамо" в 8-м туре РПЛ.

"На самом деле неудобная команда, которая навязывает эту борьбу. И многим командам нелегко против Махачкалы, поэтому я не жду лёгкого матча. Поэтому я не люблю пятничные матчи после сборных", - сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.

Встреча между "Рубином" и "Динамо" из Махачкалы откроет программу восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в Казани сегодня, 12 сентября. Игра пройдет на стадионе "Ак Барс Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Главный арбитр поединка - Сергей Иванов.

В 7 сыгранных турах команда Рашида Рахимова набрала 11 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата.