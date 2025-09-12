Самошников: предложение от «Спартака» стало неожиданностью

Защитник «Спартака» и национальной сборной России по футболу Илья Самошников высказался о переходе в красно-белый клуб.

«Я только восстановился после травмы, начал тренироваться, именно в этот момент появилось предложение, что стало в какой‑то степени неожиданностью. Принимал решение о переходе, отталкиваясь от себя», - цитирует Самошникова «Матч ТВ».

19 августа «Спартак» официально объявил о покупке Самошникова у «Локомотива». С 27-летним футболистом красно-белые заключили контракт на три года. (до 30 июня 2028 года)

В нынешнем сезоне он провел 4 встречи во всех турнирах, забил 1 гол.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,50 млн евро.

Московский «Спартак» идет на 6 месте турнирной таблицы с 11 очками в активе. Лидером чемпионата России является «Краснодар» (16).