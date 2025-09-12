Карпин назвал ключевую проблему «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в интервью «Чемпионату» заявил, что ключевой проблемой бело-голубых является нехватка очков в матчеах чемпионата страны.

По его словам, к игре команды у него меньше претензий.

«Дело не только в игре, а скорее в результате. А результат часто зависит от одной ошибки либо с одной стороны, либо с другой», — заявил Карпин.

«Динамо» под руководством Карпина в текущем сезоне набрало восемь очков после семи проведенных туров и занимает девятое место в турнирной таблице. В восьмом туре бело-голубые примут в столичном дерби московский «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.