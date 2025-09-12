Самошников рассказал о своей мечте

Защитник московского «Спартака» Илья Самошников рассказал, о чём мечтает. Частью красно-белых Самошников стал в летнее трансферное окно — 2025. Ранее Илья выступал за «Локомотив»

© Чемпионат.com

— Вам скоро 28 лет, контракт со «Спартаком» рассчитан на три года. Раньше вы говорили о желании попробовать себя в Европе, сейчас приоритеты поменялись?

— Сейчас всё вижу по-другому. У меня есть дети, которые учатся. Переезд в Европу точно не скажется хорошо на их образовании.

— Какая у вас сейчас футбольная мечта?

— Чемпионство со «Спартаком», — приводит слова Самошникова «Матч ТВ».

После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Спартак» (11) — шестой. В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».