Спортдир "Спартака" раскрыл, какой процент иностранцев не хочет ехать в Россию

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао оценил трансферную кампанию клуба.

© ФК "Спартак"

"Трансферное окно было продолжительным. С подготовкой около 5 месяцев интенсивной работы. Мы имеем 5 трансферов на вход. 8 футболистов команду покинули. Мы довольны тем составом, который сформирован. Если говорить о сложностях, то это сегодняшняя геополитическая ситуация. 70-75% футболистов, с которыми мы контактируем, не хотят приезжать в Россию", - приводит слова Кахигао "РБ Спорт".

В летнее трансферное окно московский "Спартак" подписал португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, защитника Илью Самошникова, центральных защитников Александера Джику и Кристофера Ву, а также форварда Антона Заболотного.

После 7 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. В 8 туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с московским "Динамо". Встреча состоится завтра, 13 сентября, в 16:45 по московскому времени.