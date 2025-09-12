Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Реалом»

Арсен Захарян попал в заявку "Реала Сосьедад" на матч 4 тура Ла Лиги.

Пресс-служба "Реала Сосьедад" сообщила, что российский полузащитник Арсен Захарян попал в заявку на матч 4 тура испанской Ла Лиги с мадридским "Реалом" - встреча состоится в субботу, 13 сентября, в 17:15 по московскому времени.

В текущем сезоне Арсен Захарян не провел ни одного матча за "Реал Сосьедад". В прошлом сезоне россиянин вышел на поле в 4 встречах и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Российский футболист дважды выбывал на длительный срок из-за повреждений.