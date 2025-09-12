В "Динамо" прокомментировали решение CAS по делу Норманна

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров отреагировал на решение CAS по делу полузащитника Матиаса Норманна.

© Rusfootball

"Конечно, мы довольны результатом: компенсация в сторону "Динамо" подтверждена. Конечно, она не колоссальная, потому что оставалось две недели до окончания срока его аренды, и сумма компенсации рассчитывалась от его зарплаты", – приводит слова Пивоварова ТАСС.

Напомним, права на норвежского полузащитника принадлежали "Ростову" с 2019 по 2023 год. В 2022 году Норманн на правах аренды начал играть в составе "Динамо", подписав контракт сроком на один год. Однако за две недели до окончания арендного соглашения футболист уведомил московский и ростовский клубы о расторжении контракта, после чего Норманн перешел в саудовский "Аль-Раед". Весной 2024 года после жалобы со стороны руководства "Динамо" ФИФА обязала Норманна выплатить компенсацию московскому клубу.