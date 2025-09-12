Карпин объяснил, почему выступает против ужесточения лимита на легионеров

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об ужесточении лимита на легионеров.

"Посмотрите на футболистов, которые появились за последнее время, при нынешнем лимите. Батраков, Кисляк, Кирилл Глебов, Лукин, до этого — Карпукас, Данил Глебов, Литвинов, Сильянов… Все они появляются при нынешнем лимите. А если это мало? Такой вопрос: что лучше, если будет много посредственных или меньше, но хороших? Что предпочтёт любой тренер? Меньше, но хороших? Ну вот и всё", - сказал Карпин в интервью "Чемпионату".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. На данный момент клубам позволено вносить в заявку 13 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле можно не более 8 легионеров. Новый лимит предполагает, что российским клубам будет разрешено иметь в своем распоряжении не более 10 иностранных футболистов и выпускать на поле лишь половину из них.

Валерий Карпин является главным тренером национальной команды России. Летом текущего года специалист был назначен на пост главного тренера столичного "Динамо". Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.