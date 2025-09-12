Перрен рассказал, как к Головину относятся в "Монако"

Полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен оценил игру футболиста "Монако" Александра Головина.

"У Головина очень позитивный образ в "Монако", я думаю, благодаря его качествам, а также его отношению к футболу. Мне кажется, он всегда был безупречен. Я не знаю Александра лично, но на поле он всегда демонстрировал хорошую самоотдачу, так что я действительно считаю, что это человек, которого уважают и ценят в "Монако", - цитирует Перрена "СЭ".

Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года - российский полузащитник провел за клуб во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 34 забитых мяча и 40 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 20 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Гаэтан Перрен перешел в "Краснодар" из французского "Осера" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил с южанами контракт до июня 2028 года. Француз провел за "быков" 6 матчей и отметился 2 забитыми голами и 2 голевыми передачами.