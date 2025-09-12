Главные несостоявшиеся трансферы лета-2025 в РПЛ

Сразу два лидера «Локо» могли оказаться в ЦСКА, «Зенит» упустил Даку, а «Спартак» — защитника из Серии А.

Трансферное окно в России закрыто. Клубы МИР РПЛ зафиксировали составы до зимней паузы. Однако не все сделки дошли до финала. Какие переходы не состоялись в летнее окно? Собрали самые главные.

Мирлинд Даку («Рубин»)

Летом 2025 года «Зенит» работал над покупкой центрфорварда. Основной целью был Мирлинд Даку из «Рубина». В начале июня казанцы подтвердили факт переговоров: «Наш клуб действительно находится в переговорном процессе с «Зенитом» по трансферу игрока. Как только будет официальная информация, мы сообщим о ней на наших ресурсах».

По информации «Чемпионата», «Зенит» и «Рубин» тогда договорились о трансфере албанца за € 10 млн с учётом подъёмных и агентских выплат. Но через несколько дней инсайдер Иван Карпов сообщил, что сделка находится на грани срыва. Стороны не могли договориться по зарплате и личным условиям контракта Мирлинда. В итоге трансфер так и не состоялся. А 27-летний форвард подписал новое соглашение с «Рубином» до лета 2028 года.

Джон Джон («Ред Булл Брагантино»)

В конце августа издание ESPN.com.br сообщило, что «Зенит» заинтересован в атакующем полузащитнике «Ред Булл Брагантино» Джоне Джоне. Отмечалось, что петербуржцы направили бразильцам письмо по поводу возможного трансфера. А сам Джон положительно отнесся к переезду в Россию.

Однако главным препятствием сделки стал австрийский концерн «Ред Булл», владеющий бразильским клубом. По данным Globo, компания запретила вести переговоры из‑за санкций против России. Ранее в 2023 году «Ред Булл» уже блокировал переговоры между «Ред Булл Брагантино» и ЦСКА по трансферу защитника Жуниньо Капишаба.

Но, даже несмотря на это, «Зенит» планировал сделать предложение по Джону. Globo отмечал, что на «Ред Булл Брагантино» мог оказать давление другой бразильский клуб — «Палмейрас», владеющий 40% прав на футболиста. Однако Джон так и остался в чемпионате Бразилии.

ЦСКА

ЦСКА готовил сразу два громких трансфера из «Локомотива». По словам представителей Баринова, хавбек по-прежнему не получил предложение по продлению контракта (истекает летом 2026 года). Хотя руководство «Локо» говорит об обратном. По нашим данным, интерес от ЦСКА к Баринову связан с желанием тренера Фабио Челестини перевести команду на схему 4-3-3. К тому же полузащитник «Локо» мог взять на себя роль лидера раздевалки при молодом составе.

Клубы вели переговоры до дедлайна. Но днём 11 сентября Павел Банатин, агент Баринова, сообщил, что его клиент как минимум до зимы останется в «Локомотиве».

Не менее интересная история развивалась с Пиняевым. В середине июля ЦСКА предложил «Локо» € 7 млн за вингера. А ещё через неделю армейцы активировали сумму отступных за Сергея – 900 млн рублей. После этого всё зависело от решения футболиста. Если ЦСКА смог бы убедить Пиняева подписать контракт, то «Локомотив» был бы обязан отпустить Сергея.

Но Пиняев решил остаться в команде: «Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». Чувствую, что могу быть полезен, приносить пользу, помогать бороться за цели команды. В «Локомотив» не приходили предложения от европейских клубов. Я остался не из-за мысли о том, откуда лучше уехать в Европу. Хочу приносить пользу «Локомотиву». На данный момент я это так чувствую».

Брил Эмболо (экс-«Монако»)

Москвичи планировали усилить центр нападения форвардом сборной Швейцарии Брилом Эмболо. По информации «Чемпионата», ЦСКА общался с форвардом, а тот выразил готовность присоединиться к клубу. Но в последний день трансферного окна в Европе «Ренн» предложил за Эмболо € 15 млн, и «Монако» принял это предложение.

Лукас Стассин («Сент-Этьен»)

По информации «Чемпионата», ЦСКА на финише трансферного окна был заинтересован в форварде «Сент-Этьена» Лукасе Стассине. Москвичи проявили серьёзный интерес к футболисту, однако французы отказались обсуждать возможную сделку из-за политической обстановки. Бо́льшую часть совета директоров «Сент-Этьена» составляют британцы и канадцы. Французы запрашивали за игрока в районе € 25 млн. А сам Лукас при этом был не против переезда в Россию.

Сауль Коко («Торино»)

Два месяца «Спартак» вёл переговоры с «Торино» по Саулю Коко. Москвичи очень сильно хотели заполучить центрального защитника сборной Экваториальной Гвинеи. Первое предложение в начале июля составило € 10 млн (информация Ивана Карпова). «Торино» его отклонил, но при этом был настроен на продажу футболиста.

Итальянская сторона планировала получить за Коко € 18 млн. «Спартак» в конце июля предложил € 15 млн плюс бонусы. Однако «Торино» решил не активировать переговорный процесс с посредниками из-за «бюрократических проблем».

Около месяца клубы не контактировали, а в конце августа «Спартак» вернулся за Коко. Журналист Джакомо Морандин сообщил, что москвичи обратились к «Торино» после срыва сделки по Карлосу Куэсте. Итальянцы снизили запрашиваемую за переход Сауля цену, но и это не помогло договориться. «Спартак» в итоге приобрёл Кристофера Ву («Ренн») и Александера Джику («Фенербахче»). А Коко продолжит играть в Серии А за «Торино».

Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала)

Валентин Пальцев в начале сентября подписал контракт с «Краснодаром». Но до этого защитник махачкалинского «Динамо» мог оказаться в «Спартаке». В конце июля «Чемпионат» сообщил, что москвичи ведут активные переговоры по Пальцеву. Сумма потенциального трансфера могла составить € 4-5 млн.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев тогда подтвердил интерес «Спартака»: «Пальцев заслуживает играть в больших клубах РПЛ. Он хороший футболист. У меня есть информация по интересу «Спартака», но до поры до времени это не может быть информацией, потому что нет конкретных вещей».

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао планировал подписать Пальцева до очного матча с «Динамо». По данным «РБ Спорт», москвичи предложили за Валентина 250 млн рублей. Однако Пальцев так и не перешёл в «Спартак», а затем ещё и забил москвичам победный пенальти в послематчевой серии в Кубке России.

Суфьян Эль-Каруани («Утрехт»)

«Спартак» нашёл классное усиление левого фланга защиты в Нидерландах. Москвичи работали над сделкой по Суфьяну Эль-Каруани из «Утрехта». Как сообщал De Telegraaf, сумма трансфера могла составить € 6 млн. А после ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы со «Зриньски» Эль-Каруани попрощался с болельщиками «Утрехта». Зря.

Нидерландские СМИ сообщили, что предложение «Спартака» отклонено. Совет директоров, акционеры и руководство «Утрехта» посчитали ведение бизнеса с российским клубом морально безответственным. «Я очень горжусь семьёй Эль-Каруани и футбольным клубом «Утрехт». Они приняли решение, которое обычно не принимают ни в жизни, ни в футболе. Я думаю, это здорово, что они не стали связываться с русскими. А ведь большинство клубов выбирает деньги», — сказал тренер «Утрехта» Рон Янс.

Спортивный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил, что срыв сделки — вина нидерландцев: «Мы действительно интересовались Эль-Каруани, но не смогли в итоге договориться с «Утрехтом». На мой взгляд, ответственность за провал переговоров на нидерландской стороне».

Улиссес Гарсия («Марсель»)

После неудачи с Эль-Каруани «Спартак» рассматривал вариант с покупкой Улиссеса Гарсии. Швейцарский защитник «Марселя» нравится спортивному директору клуба Фрэнсису Кахигао, а также тренеру Деяну Станковичу. Однако шансы на трансфер изначально были невелики. В итоге 29-летний футболист остался в «Марселе».

«Краснодар»

В начале июня «Чемпионату» стало известно, что «Краснодар» начал переговоры со «Спартаком» по защитнику Даниилу Хлусевичу. Футболиста не устраивало игровое время в Москве: в сезоне РПЛ-2024/2025 у него было всего 705 минут.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не подтверждал (но и не опровергал) информацию об уходе Хлусевича. Как и сам игрок: «Вопросы про «Краснодар» — к моему агенту. Я ничего не знаю, спокойно готовлюсь к сезону с командой. На данный момент моё будущее связано со «Спартаком».

Переговоры между клубами в итоге ни к чему не привели. «Краснодар» предложил за Хлусевича всего € 1 млн, а «Спартак» хотел € 3-4 млн. Стороны оказались далеки от компромисса, переговоры зашли в тупик.

«Локомотив»

Лукас Вера оказался доступным на рынке после банкротства «Химок». За полузащитником пришёл «Локомотив», предложивший ему контракт на три-четыре года. В процессе переговоров у москвичей возникли сложности, а Вера рассматривал вариант с «Рубином». Но «Локо» в итоге выиграл гонку за Лукаса и назначил игроку медосмотр. И тут в дело вступил Ближний Восток. В конце июня клуб из Саудовской Аравии перебил предложение «Локомотива» Вере в 2,5 раза. 27 июня Лукас должен был прилететь в Москву и пройти медосмотр в течение двух дней, после чего подписать контракт с зарплатой в 5 млн рублей в месяц. Однако теперь игрок оказался близок к переезду в Саудовскую Аравию. Интересна ситуация, при которой Вера получил предложение. В тот момент он находился на пересадке в Стамбуле перед вылетом в Москву!

Сделка с «Локомотивом» сорвалась. Но и в Саудовской Аравии аргентинец не оказался. Вера подписал контракт с клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ. «Я очень хотел оказаться в «Локомотиве» и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Все разговоры о «Рубине» — просто слухи, ничего больше. Только «Аль-Вахда» быстро и чётко проявила серьёзную заинтересованность во мне. Для меня очень важно и ценно такое отношение клуба», — рассказал позже футболист.

«Локомотив» планировал забрать у «Крыльев Советов» вингера Ивана Олейникова. В августе клубы вели активные переговоры. Из-за них футболист, например, пропустил матч самарцев в РПЛ с «Краснодаром». Однако общение между «Крыльями» и «Локо» складывалось трудно.

По информации «Чемпионата», самарцы трижды отклоняли предложения москвичей. Сначала «Локомотив» предложил аренду с правом выкупа за 250 млн рублей. Следом – 180 млн рублей и нападающего Владислава Сарвели. Последним же предложением была просто выплата 200 млн рублей. «Правда, что могу уйти в «Локомотив»? Без комментариев», — кратко ответил Олейников после очного матча команд 31 августа. Отметим, что Иван остался на скамейке «Крыльев».

В итоге Олейников остался в Самаре. «Локо» завершил трансферную кампанию без покупки вингера.

Рауль Флоруч («Юнион»)

По данным «Чемпионата», в завершившееся трансферное окно «Локомотив» также рассматривал вариант с покупкой форварда бельгийского «Юниона» Рауля Флоруча. 24-летний игрок оценивается Transfermarkt в € 2 млн: в сезоне-2024/2025 он забил 18 мячей и оформил 13 ассистов в 42 встречах. Но сделка не состоялась. Спортивному блоку «Локомотива» запретили подписывать легионеров до конца трансферного окна. Рассматривались только варианты с игроками из России и стран СНГ.