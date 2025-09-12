«Это читать нельзя». Валерий Карпин – о критике
Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что не читает критику в свой адрес в СМИ.
– «Спартак»-2009, сборная России, «Динамо» сейчас. Где давление было больше?
– Я не знаю, как это оценить. Журналистов больше? Я их вижу только после игр, а про матчи не читаю.
– Как у вас получается не читать критику?
– Очень просто. В 2009-м читал, а потом сказал себе, что это нельзя читать.
– А вам ничего не отправляют?
– Мне – нет.
– Например, недавние слова Тимура Гурцкая. Он сказал: чем быстрее вы расстанетесь с «Динамо» – тем лучше.
– Мне такое не отправляют.
– А если друзья скинут тактический разбор «Динамо»?
– А кто мне это будет скидывать? Футбольные друзья мне позвонят и что-то скажут, а не будут писать в телеграм-каналах. Никто не знает, как мы готовимся к матчам, что хотим сделать.
– Если такой вопрос возникает, то вы можете подробно рассказать другу ситуацию.
– Это надо часов пять сидеть и общаться, и то всего не обсудить, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.