Радимов высказался о дисквалификации Кордобы

Радимов о дисквалификации Кордобы: «Решение могло быть жестче. У него не первый случай вызывающего агрессивного поведения. Если человек не понимает с первого раза, что с ним делать?»
Владислав Радимов высказался о дисквалификации Джона Кордобы.
Нападающий «Краснодара» был удален во 2-м тайме матча с ЦСКА в 7-м туре Мир РПЛ (1:1) за опасную игру шипами против защитника армейцев Мойзеса Барбозы. КДК дисквалифицировал Кордобу на два матча, один из которых – условно.
«В моем понимании проблема была не в красной карточке, которой может и не должно было быть. Проблема в поведении Кордобы после эпизода. Вызывающее агрессивное поведение – и это же не первый случай. Если человек не понимает с первого раза, что с ним делать? Я считаю, решение по Кордобе могло быть и жестче. Мне кажется, «Краснодару» нужно нанять специального человека, чтобы он как‑то успокаивал Кордобу. Вот мы сейчас осуждаем Смолова, и в том числе за то, что на его поведение смотрят дети. На футболе тоже женщины и дети на трибунах. Так давайте вести себя соответственно», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
