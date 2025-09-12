Радимов высказался о дисквалификации Кордобы

Владислав Радимов высказался о дисквалификации Джона Кордобы.

Нападающий «Краснодара» был удален во 2-м тайме матча с ЦСКА в 7-м туре Мир РПЛ (1:1) за опасную игру шипами против защитника армейцев Мойзеса Барбозы. КДК дисквалифицировал Кордобу на два матча, один из которых – условно.