Назван лучший игрок АПЛ в августе

Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш получил награду лучшему игроку месяца в английской Премьер-лиге за август. Об этом сообщила английская Премьер-лига в социальной сети Х.

В августе 30-летний Джек Грилиш провёл три матча в чемпионате Англии. В 1-м туре он вышел на замену на 71-й минуте в матче с «Лидс Юнайтед» (0:1). Далее англичанин появлялся на поле с первых минут во встречах с «Брайтоном» (2:0) и «Вулверхэмптоном» (3:2). На счету Джека Грилиша четыре результативные передачи.

«Эвертон» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав шесть очков. На первой строчке располагается «Ливерпуль» (9).