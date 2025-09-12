Глушаков назвал главную проблему российского футбола

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался о проблемах в российском футболе.

© Rusfootball

"Главная проблема нашего футбола — недостаточное внимание к детским тренерам и детям. У нас есть все, чтобы молодежь вырастала в сильных футболистов. Почему бы тренерам на молодежном уровне не поднять зарплаты, чтобы у нас была честная конкуренция. Проблема в том, что некоторые родители готовы платить, чтобы их дети играли, а каких-то талантливых ребят просто не продвигают, потому что у их семьи такой возможности нет", - цитирует Глушакова Sport24.

Денис Глушаков выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2019 год, был капитаном красно-белых. Также полузащитник был игроком столичного "Локомотива", грозненского "Ахмата", подмосковных "Химок", "Пари НН" и армянского "Урарту". На данный момент Глушаков выступает за медиафутбольный клуб "СКА Ростов". На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России, полузащитник является чемпионом России в составе красно-белых.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшие годы в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. Также Дегтярев предложил ввести в российский футбол потолок зарплат.