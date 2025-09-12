Карпин рассказал, в какой момент пожалел, что возглавил «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассказал, в какой момент у него проскакивала мысль сожаления о назначении в московский клуб.

– У вас уже была ситуация, когда вы стартовали в сборной России и не смогли продолжить работу в «Ростове». Сейчас сложнее?

– Когда я только возглавил сборную в 2021-м – было тяжелее. Не было опыта на двух работах, скажем так, плюс тогда были официальные матчи.

– За эти пару месяцев не пожалели, что возглавили «Динамо»? Что не отдохнули до конца?

– Ну, пару раз мысль проскакивала. Когда можно было бы пойти спать – а надо ещё что-то сделать. Работы стало кратно больше, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.