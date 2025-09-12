Семак высказался в преддверии матча «Зенита» с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча сине-бело-голубых с «Балтикой». Команды встретятся в рамках 8-го тура Мир РПЛ, игра пройдёт 14 сентября в Калининграде.

— У «Балтики» ноль поражений в семи матчах. Как вам кажется, может ли это как-то поддавливать на «Балтику» или наоборот, еще больше психологически преобладать перед игрой с «Зенитом»?

— Хорошие результаты всегда добавляют уверенности и команде, и футболистам играется легче. Мне кажется, что давления не будет, наоборот, команда сделает все возможное, чтобы сыграть хорошо, как и мы. Посмотрим, кто будет лучше готов в этот день, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».