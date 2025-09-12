Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо»: «Карпин пустил на теоретическое занятие, у Челестини получил интересующую меня информацию»
Роман Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо».
49-летний специалист работал главным тренером в «Рубине» и клубе «СКА Хабаровск». Шаронов находится без работы с мая 2024 года.
– Чем запомнилась стажировка? Почему выбрали ЦСКА?
– Я разбирал игру ЦСКА против «Краснодара». Очень хотелось посмотреть, как взаимодействие игроков отрабатывается на тренировках. Поэтому я выбрал стажировку у Фабио Челестини. Большое ему спасибо за это! Я получил информацию, которая меня интересовала. Очень доволен.
Параллельно ездил в московское «Динамо» к Валерию Георгиевичу Карпину. Спасибо ему. Он пустил меня на теоретическое занятие. Большое спасибо коллегам за открытость.
– То есть по сути прошли стажировку в двух клубах?
– Да.
– Какие у вас дальнейшие планы?
– Учусь. С этой целью и проходил стажировку – посмотреть, что будет полезно мне, – сказал Роман Шаронов.
