В "Спартаке" оценили трансфер Жедсона Фернандеша

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао оценил трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша.

"Когда речь идет о большом клубе и футболисте, конечно же ты не думаешь о перепродаже и дальнейшей выгоде. Речь идет о том, как он может усилить команду прямо сейчас. Мы приобрели футболиста высочайшего уровня в очень хорошем возрасте. Он уже обладает определенным опытом, он большой профессионал", - приводит слова Кахигао "РБ Спорт".

Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из турецкого "Бешикташа" в летнее трансферное окно за 20,7 миллионов евро и заключил четырехлетний контракт. Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 5 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

После 7 сыгранных туров московский "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. В 8 туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде со столичным "Динамо" - встреча состоится завтра, 13 сентября, в 16:45 по московскому времени.