Карпин рассказал, как снимает давление после неудачных матчей

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, как реагируют на поражения и неудачи.

– Стало ли сейчас больше давления, медиа в вашей жизни, инсайдов вокруг?

– Возможно, но я этого не знаю. Кто, что и где пишет нового? Всё как было, так и остаётся.

– Вы быстро отходите от поражений или долго рефлексируете?

– Смотря после какого матча. Бывает, что ты 0:4 проиграл, но понимаешь, из-за чего. А бывает, что вроде бы все сделали хорошо, но все равно проиграли. Тогда понимания меньше, а рефлексии больше.

– И как снимаете это давление с себя?

– Только тренировками. Чем быстрее к ним возвращаюсь – тем лучше, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.