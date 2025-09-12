Россиянин стал игроком турецкого клуба

Российский нападающий Герман Онугха стал игроком турецкого клуба «Кайсериспор», сообщает турецкое футбольное медиа Puskas Sports.

29-летний форвард перебрался из «Копенгагена». С января 2025 года Онугха играл за датский «Вайле», находясь в аренде.

Сумма трансфера включает процент после последующей перепродажи. Уроженец Пензы обошелся турецкому клубу в 250 тысяч евро.

Контракт подписан на 2 года.

В текущем сезоне чемпионата Дании Онугха появился на поле один раз, не отметившись результативными действиями.

В сезоне 2024/25 провел 28 игр, забил 13 голов и отдал 1 ассист.

До отъезда в датскую Суперлигу поиграл за такие российские клубы как пензенский «Зенит», астраханский «Волгарь», самарские «Крылья советов», «Краснодар» и «Тамбов».