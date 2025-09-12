ЦСКА продлил контракт с Игорем Дивеевым

Московский ЦСКА в телеграм-канале объявил о продлении контракта с защитником Игорем Дивеевым.

«Новое соглашение с центральным защитником будет действовать до конца сезона-2028/2029. Игорь перешёл к нам в 2019 году и за это время выступил в 192 матчах, выиграл два Кубка и один Суперкубок России, завоевал уважение болельщиков и стал одним из вице-капитанов команды! Желаем Игорю новых побед в составе красно-синих!» — написано в сообщении клуба.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (16).