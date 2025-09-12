Агент высказался о готовности Тюкавина к матчу со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в полном объеме тренируется перед игрой восьмого тура МИР РПЛ со «Спартаком» и готов выйти на поле, рассказал «Матч ТВ» агент футболиста Алексей Сафонов.

Матч восьмого тура состоится 13 сентября на стадионе «бело‑голубых». Тюкавин восстанавливается после повреждения крестообразной связки правого колена.

— От тренера будет зависеть, сыграет ли Костя. Он в полном объеме тренируется. Думаю, игровое время он получит. Важно, как игра складываться будет. Я не тренер, но надеюсь увидеть его на поле, — сказал Сафонов «Матч ТВ».

