Казахстанская Премьер-лига расширится

В Казахстане увеличится число команд в высшем дивизионе.

Число участников КПЛ возрастет с 14 до 16 клубов в сезоне 2026 года. Соответствующее решение принято сегодня на заседании исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ).

В соответствии с этим в регламент казахстанской Премьер-лиги на сезон 2025 года внесены изменения:

– Клуб, занявший 14-е место в итоговой таблице чемпионата, покидает КПЛ и принимает участие в Первой лиге в сезоне 2026 года.

– Клубы, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в Первой лиге сезона 2025 года, получают право участвовать в КПЛ в сезоне 2026 года. Однако это право не распространяется на команды, входящие в структуру участников КПЛ, и их молодежные составы.