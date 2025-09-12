Стали известны судейские назначения на 10-й тур Первой лиги

Объявлены арбитры, которые будут работать на очередном туре чемпионата России.

© Rusfootball

10-й тур Первой лиги стартует уже сегодня, 12 сентября. Его откроет матч между московским "Торпедо" и ульяновской "Волгой". Игра пройдет в Москве и начнется в 19:00 по столичному времени.

По итогам 9 сыгранных матчей турнирную таблицу чемпионата единолично возглавляет воронежский "Факел", набравший 22 очка. Екатеринбургский "Урал" набрал на два балла меньше и находится на второй строчке. В зоне прямого вылета во Вторую лигу идут "Торпедо", "Чайка" и саратовский "Сокол".