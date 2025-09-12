Дмитриев назвал лучших футболистов «Спартака» в истории

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос, кого считает лучшими футболистами в истории московского клуба. Он выделил ветераном Никиту Симонян и Федора Черенкова, а также нидерландского легионера Квинси Промеса.

– Самая дорогая покупка?

– Пока ничего дорогостоящего не было. Мне кажется, дороже 200 тысяч рублей ничего не покупал.

– Лучший футболист «Спартака» в истории?

– Никита Симонян, Федор Черенков, а из XXI века – Квинси Промес.

– Не так давно в инфополе обсуждали возвращение Квинси в «Спартак». Ты бы хотел этого?

– Думаю, это уже нереально, – приводит слова Игоря Дмитриева Metaratings.