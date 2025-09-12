«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Шаньдун Тайшань» в домашнем матче 24‑го тура чемпионата Китая по футболу.

© ФК «Шанхай Шэньхуа»

Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе гостей хет‑трик оформил Валерий Казаишвили.

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, с 50 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы. «Шаньдун Тайшань» (41 очко) идет пятым.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 21 сентября примет лидера чемпионата страны «Чэнду».