Слот повторил достижение Фергюсона из 2011 года

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот повторил достижение бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Нидерландский специалист был признан лучшим тренером английской Премьер-Лиги в августе.

© Чемпионат.com

Как сообщает портал Opta Sport в соцсети X, впервые с 2011 года главный тренер команды-чемпиона Англии получил награду лучшему тренеру первого месяца нового сезона. Сообщается, что последним таким тренером был именно Алекс Фергюсон.

«Ливерпуль» занял первое место в АПЛ в сезоне-2024/2025, набрав 84 очка в 38 турах. Отрыв от расположившегося на второй строчке «Арсенала» составил 10 очков. В первых трёх турах нового сезона «мерсисайдцы» одержали три победы над «Борнмутом» (4:2), «Ньюкаслом» (3:2) и «Арсеналом» (1:0).