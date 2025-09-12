«Рубин» и махачкалинское «Динамо» назвали стартовые составы на матч 8‑го тура РПЛ

Казанский «Рубин» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч восьмого тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© ФК «Рубин»

Встреча пройдет в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Стартовый состав «Рубина»: Евгений Ставер, Алексей Грицаенко (капитан), Руслан Безруков, Егор Тесленко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Велдин Ходжа, Богдан Йокич, Угочукву Иву, Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку.

Стартовый состав «Динамо» Мх: Давид Волк (вратарь), Идар Шумахов, Имад Аззи, Джемал Табидзе, Муталип Алибеков (капитан), Эль Мехди Эль‑Мубарик, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Хуссем Мрезиг, Ражаб Магомедов, Сердер Сердеров.

Прямую трансляцию игры смотрите с 18:55 на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.