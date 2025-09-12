В Германии, как сообщает Bild, появилась футбольная лига для людей с избыточным весом.

К играм в "Пфундеслиге" будут допущены футболисты с индексом массы тела от 31 и выше (в медицине это считается ожирением 1-й степени). При этом четверо игроков в заявке могут иметь ИМТ от 28, при том, что только двое из них одновременно допускаются на футбольное поле.

В чемпионате участвуют 16 команд. Состав команды смешанный - есть и мужчины, и женщины. Матчи проходят на малых полях в формате 8 на 8 игроков и длятся по 70 минут.