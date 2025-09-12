Бразильский игрок "Динамо" не исключил получение гражданства России

Бразильский игрок "Динамо" Бителло не исключил получение гражданства России
Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло признался, что не исключает возможности получить гражданство Российской Федерации. Его слова приводит Legalbet.
«Если такая возможность появится, то я обсужу это со своей семьей. Поэтому если все будет хорошо, и я продолжу чувствовать себя здесь комфортно, то почему бы и не получить гражданство РФ? Может быть, я даже смогу играть за сборную России», — заявил он.
11 сентября Бителло продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение с 25‑летним полузащитником рассчитано до 2031 года.
Футболист перешел в состав московского клуба в 2023 году, до этого он выступал за бразильский «Гремио». В прошлом сезоне Бителло сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и 13 результативных передач.
«Динамо» под руководством Карпина в текущем сезоне набрало восемь очков после семи проведенных туров и занимает девятое место в турнирной таблице. В восьмом туре бело-голубые примут в столичном дерби московский «Спартак». Поединок состоится 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
Ранее Бителло рассказал, как изменился режим питания в клубе после прихода Карпина в клуб.