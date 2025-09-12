"Торпедо" упустило ничью с "Волгой" и потерпело третье поражение в 5 играх

Нападающий Александр Юшин вывел хозяев поля вперед на 32-й минуте игры. Евгений Воронин сравнял счет на 77-й минуте, а еще через две минуты повели гости благодаря голу Дмитрия Каменщикова. Ничью черно-белым едва не принес форвард Алексей Каштанов, реализовавший пенальти на 83-й минуте. Ульяновская команда вырвала победу на 90+3 после точного удара полузащитника Данила Новикова.

© ФК "Торпедо"

Таким образом торпедовцы продлили свою серию без побед до пяти матчей подряд, дважды сыграв вничью и трижды проиграв.

Первая лига

10 тур

Голы: Юшин, 32, Каштанов, 83 (пен) - Воронин, 77, Каменщиков, 79, Новиков, 90+3.

"Торпедо": Солдатенко, Бородин, Иваньков, Чурилов (Кожемякин, 68), Роганович, Орехов, Чурич (Москвичёв, 75), Галоян (Алыкулов, 68), Данилин, Чупаёв (Каштанов, 53), Юшин (Ломакин, 75).

"Волга": Кеняйкин, Ибрагимов, Кокоев, Красильниченко, Шагиахметов (Руденко, 76), Ден. Рахманов, Умников, Мурза (Новиков, 62), Уридия (Пшенников, 86), Воронин, Каменщиков (Дм. Рахманов, 86).

Предупреждения: Ден. Рахманов, 45, Чурилов, 62, Роганович, 84.