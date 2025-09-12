"Рубин" обыграл махачкалинское "Динамо" в стартовом матче 8-го тура РПЛ

Казанский "Рубин" благодаря голу Мирлинда Даку нанес поражение "Динамо" из Махачкалы - 1:0.

© Российская Газета

Программу 8-го тура РПЛ открывал матч в Казани, где местный "Рубин" принимал махачкалинское "Динамо".

На 26-й минуте гости нарушили правила в штрафной, и арбитр встречи Сергей Иванов указал на 11-метровую отметку. Лидер атаки казанцев Мирлинд Даку уверенно реализовал пенальти - 1:0.

До финального свистка счет на табло так и не изменился. "Рубин" после этой победы набрал 14 очков и поднялся на пятое место в таблице. У "Динамо" осталось 8 очков и 11-е место.