Зинедин Зидан достиг договорённости о назначении на пост главного тренера сборной Франции

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вскоре вернётся в футбол – в роли главного тренера сборной Франции, сообщает El Nacional.

По информации источника, Федерация футбола Франции уже достигла с ним принципиального соглашения.

Действующий наставник сборной Дидье Дешам будет работать с командой до конца чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. По завершении турнира он покинет пост, уступив своё место Зидану.

Также сообщается, что за время паузы в тренерской карьере Зидан отклонил целый ряд предложений от различных клубов, так как был настроен на работу только в сборной Франции.

В качестве главного тренера «Реала» он выиграл ряд титулов, в том числе и три подряд кубка Лиги чемпионов.