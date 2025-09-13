В «Спартаке» ведут переговоры с Максименко о продлении контракта

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао сообщил, что красно-белые ведут переговоры о продлении трудового соглашения с вратарём Александром Максименко.

«Мы продлили контракты с рядом футболистов. Среди них и Александр Довбня, и Наиль Умяров, и Руслан Литвинов, и Кристофер Мартинс, и Никита Массалыга, и Егор Гузиев, и Даня Пруцев перед его арендой. Естественно, есть ещё футболисты, с кем ведём переговоры, Александр Максименко является одним из них. Сейчас у него есть контракт, мы довольны им, довольны тем, как он выступает. Могу сказать, что мы хотим, чтобы он надолго остался в «Спартаке», — приводит слова Кахигао ТАСС.

Максименко является выпускником академии красно-белых. В составе московской команды вратарь принял участие в 205 матчах во всех турнирах, в 69 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.