"Торпедо" официально объявило имя нового главного тренера

"Автозаводцы" назначили нового главного тренера. "Торпедо" официально сообщило о назначении Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера команды. Старшим тренером черно-белых будет Юрий Ковтун.

© ФК "Торпедо"

Ранее специалист работал в ивановском "Текстильщике", "Тосно", екатеринбургском "Урале", тульском "Арсенале", столичной "Родине" и "Актобе" из Казахстана.

Под его руководством "Тосно" становился обладателем Кубка России в сезоне 2017/2018, а сезоном позже вместе с уральской командой специалист доходил до финала Кубка страны.