В "Динамо" прокомментировали неудачный старт сезона

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о результатах команды на старте сезона.

"Мы рассчитываем на большее. Говорили и внутри клуба, и с главным тренером об этом. Понимаем, что у команды есть проблемы в игре и с набором очков, мы это осознаем. Важно анализировать причины и совместно улучшать ситуацию. И матч со "Спартаком" был лучше, чем предыдущие игры", – приводит слова Гафин "Матч ТВ".

После восьми туров РПЛ сезона-2025/26 команда Валерия Карпина набрала 9 очков и на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице. В субботу, 13 сентября, бело-голубые провели домашний матч со "Спартаком". Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Отметим, что Валерий Карпин был назначен главным тренером московской команды летом 2025 года, сменив на этом посту Марцела Личка. Специалист подписал контракт с клубом до лета 2028 года.