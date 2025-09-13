«Пари НН» обыграл «Оренбург» в матче 8-го тура РПЛ

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Оренбург» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

© Telegram-канал «ФК Пари Нижний Новгород»

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев дважды отличился Хуан Боселли, еще один мяч оказался на счету Олакунле Олусегуна. У гостей в концовке первого тайма с пенальти забил Хорхе Томпсон.

На 95-й минуте в составе хозяев красную карточку получил Ярослав Крашевский.

После этой игры в турнирной таблице чемпионата России у команды под руководством Алексея Шпилевского стало шесть очков, нижегородцы выбрались из зоны прямого вылета и закрепились на 14-м месте. У команды Владимира Слишковича семь очков после восьми туров и 12-я позиция в чемпионате страны.

В следующем туре нижегородцы примут в Саранске грозненский «Ахмат». Игра пройдет 20 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. «Оренбург» 21 сентября дома примет столичное «Динамо». Игра состоится на стадионе «Газовик», матч начнется в 12:00 по Москве.