Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Динамо»

Главного тренера «Спартака» Деяна Станковича удалили в первом тайме матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в добавленное к первому тайму время. Динамовцы забили мяч, после чего Станкович и другие члены тренерского штаба «Спартака» стали апеллировать к главному арбитру встречи Егору Егорову, так как во время атаки «Динамо» хавбек красно-белых Маркиньос получил травму.

В результате Егоров показал Станковичу красную карточку. На момент публикации новости в матче идет второй тайм, счет равный — 2:2. Матч проходит на «ВТБ Арене» в Москве.

В данный момент в активе «Спартака» 11 очков, команда Станковича располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 8 очками занимает девятое место.