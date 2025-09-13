Гол Батракова спас "Локомотив" от поражения в матче с "Ахматом"

В субботу в восьмом туре Российской премьер-лиги "Ахмат" в Грозном сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 1:1 (0:0). Хозяева имели больше моментов для взятия ворот, но в конце встречи главный снайпер гостей Алексей Батраков забил свой восьмой мяч в сезоне и принес своей команде ничью. Железнодорожники, набрав 16 очков, вышли на первое место в первенстве страны: они опережают "Краснодар" по дополнительным показателям.

© Пресс-служба ФК "Ахмат"

С тех пор, как чуть больше месяца назад Станислав Черчесов вернулся в Грозный и принял осевший на дне турнирной таблицы "Ахмат", дела у команды резко пошли вверх: две победы и столько же ничьих позволили подняться на десятое место.

А во время перерыва на матчи сборных грозненцы, к слову, мощно проведшие летнюю трансферную компанию, презентовали еще трех новичков - экс-полузащитника сборной России, ЦСКА и "Рубина" Рифата Жемалетдинова, сенегальского хавбека Папа Амади Гадио и форварда национальной команды Марокко Анаса Эль Махрауи.

И сегодняшний поединок с мощным оппонентом, который возглавляет также в свое время поработавший главным тренером "Ахмата" Михаил Галактионов, как раз и может показать, насколько хозяева готовы продолжать свое движение вверх.

Ну, а "Локо", который после трех ничьих подряд перед сентябрьской паузой (причем в споре с "Ростовом" и "Крыльями Советов" железнодорожники не удержали по ходу встреч преимущество в два гола) упустил лидерство в турнире, было важно проанализировать причины случившегося, да еще и попытаться вернуть на свою сторону футбольную фортуну.

Еще один любопытный для этого поединка момент - возвращение в РПЛ после почти месячного отсутствия арбитра из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова. Лучший судья минувшего сезона не получил назначение на шестой тур после допущенных ошибок в матче "Динамо" - ЦСКА, а затем отправился обслуживать поединок первенства Саудовской Аравии.

Гости, как и в большинстве предыдущих матчей, в дебюте отдали инициативу сопернику, сделав ставку на контратаки. Хозяева против этого не возражали, провели несколько довольно массированных выпадов к чужим воротам, где столкнулись с весьма жестким противостоянием железнодорожников: они раз за разом нарушали правила. В результате самым заметным на поле к середине тайма оказался Левников, постоянно фиксируя фолы.

Хотя активность "Ахмата" пока привела лишь к одному опасному моменту: ворвавшийся слева в штрафную Эгаш Касинтура в дальний угол не попал.

Неожиданно зарядивший над "Ахмат Ареной" сильный дождь совпал и с переменой в игре. Уже "Локомотив" стал чаще владеть мячом, организовав несколько выпадов ворота соперника (в одном из эпизодов Дмитрий Баринов промахнулся из неплохой позиции из центра штрафной).

Правда, грозненцы вскоре снова вернули себе мяч и даже были дважды близки к тому, чтобы открыть счет: на 41-й минуте после изящного дриблинга Лечи Садулаева и его прострела Георгий Мелкадзе промахнулся буквально с трех метров.

Но сразу после перерыва хозяевам удалось все-таки забить. Саддулаев слева вывел к воротам Мелкадзе, тот прострелил, а Касинтура опередил защитника и из пределов вратарской отправил мяч в сетку - 1:0, 47-я минута.

На происходящее (а грозненцы продолжали настойчиво атаковать) наставник "Локомотива" отреагировал ранней серией замен, выпустив на поле Лукаса Фассона и Данила Пруцева, а затем еще и Никиту Салтыкова.

Однако ближе к успеху опять был "Ахмат", когда на 61-й минуте выстрел издали Брайана Мансильи голкипер Антон Митрюшкин парировал не без труда.

И все-таки гости по-серьезному взялись за дело, заставив соперника защищаться большим число футболистов. Теперь уже постоянно приходилось вступать в игру Георги Шелия, который сначала парировал на угловой дальний выстрел железнодорожников, а на 71-й минуте вытащил из ближнего угла удар Александра Сильянова.

А выручил гостей, естественно, Алексей Батраков. Лучший игрок РПЛ начала нового сезона первым успел к отскочившему мячу и с угла вратарской отправил его с лета в дальний правый от Шелия угол ворот - 1:1, 79-я минута. Это восьмой гол Алексея в нынешнем первенстве, который снова вывел его в лидеры среди бомбардиров турнира.

Тут же Мохамед Конате в контратаке едва не отличился, но слабо пробил из идеальной позиции после передачи Садулаева.

Таким образом, "Локомотив" продолжает свою беспроигрышную серию в чемпионате России. Более того, железнодорожники, набрав 16 очков, на данный момент вышли на первое место в РПЛ, опережая "Краснодар" по личной встрече.