«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

Футболисты «Динамо» и «Спартака» завершили вничью 2:2 столичное дерби, которое состоялось на «ВТБ Арене» в рамках восьмого тура российской премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Первый гол в этом поединке на 19-й минуте забил нападающий «Спартака» Ливай Гарсия. Спустя спустя шесть минут «Динамо» сравняло счет в игре, отличился полузащитник Жоао Бителло. На третьей добавленной минуте к первому тайму Бителло отправил второй мяч в ворота гостей. На 63-й минуте красно-белые восстановили равенство в матче благодаря второму голу Гарсии.

Следующую игру «Спартак» проведет на столичной «Лукойл Арене» 18 сентября с «Ростовом», «Динамо» 17 сентября на выезде сыграет против «Сочи». Оба матча пройдут в рамках Кубка России по футболу.