Карпин считает, что футболисту "Динамо" Тюкавину не хватает игрового тонуса

Нападающему московского футбольного клуба "Динамо" Константину Тюкавину не хватает игрового тонуса. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Динамо" Валерий Карпин.

В субботу "Динамо" дома сыграло вничью со "Спартаком" со счетом 2:2 в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Не хватает игрового тонуса. Минут 15 сыграл, почувствовал себя футболистом, мог даже забить. Для 15 минут нормально сыграл", - сказал Карпин.

Тюкавин вышел на поле впервые с марта. 6 марта его прооперировали в Мюнхене из-за травмы крестообразной связки.