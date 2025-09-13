Захарян вышел на поле впервые с февраля

Арсен Захарян вышел на поле впервые в сезоне.

Полузащитник «Реал Сосьедад» заменил Гонсалу Гедеша на 66-й минуте матча с мадридским «Реалом» в 4-м туре Ла Лиги (1:2).

Это первая игра российского футболиста с 23 февраля. У него было множество проблем со здоровьем.

В этом матче на счету Арсена – 1 заблокированный удар, 1 пас под удар, 14 точных передач (из 15), 6 из 6 точных передач в финальную треть и 1 нарушение.