Захарян вышел на поле впервые с февраля

Арсен Захарян вышел на поле впервые в сезоне.
Полузащитник «Реал Сосьедад» заменил Гонсалу Гедеша на 66-й минуте матча с мадридским «Реалом» в 4-м туре Ла Лиги (1:2).
Это первая игра российского футболиста с 23 февраля. У него было множество проблем со здоровьем.
В этом матче на счету Арсена – 1 заблокированный удар, 1 пас под удар, 14 точных передач (из 15), 6 из 6 точных передач в финальную треть и 1 нарушение.
