«Рома» уступила «Торино» в матче 3-го тура Серии А

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Нант». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гийомом Парадисом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте. Отличился полузащитник «Ниццы» Жереми Бога.

После этой победы в активе «Ниццы» стало шесть очков. Команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» с тремя очками находится на 14-м месте.

В рамках 5-го тура Лиги 1 «Ницца» сыграет с «Брестом», а «Нант» — с «Ренном». Обе встречи пройдут 20 сентября.