Булыкин назвал лучшего игрока матча «Динамо» — «Спартак»

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что считает Бителло лучшим игроком матча 8-го тура «Динамо» — «Спартак».

По его словам, действия южноамериканца помогли бело-голубым получить очко по итогам игры.

«Бителло можно назвать лучшим, он забил хороший гол. А так и не назовешь никого тоже. Гарсию я не могу назвать лучшим, потому что забивал после ошибок «Динамо». Ну надо же кого-то назвать, пусть будет Бителло, а выделить того, кто хорошо сыграл, я не могу», — заявил Булыкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве 13 сентября, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

В концовке первого тайма был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Егор Егоров.