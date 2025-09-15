Экс-футболист «Зенита» высказался об удалении Станковича в матче с «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Иван Новосельцев в эфире «Матч ТВ» заявил, что эмоциональное поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича не идет на пользу команде.

В субботу «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 2:2 в восьмом туре МИР РПЛ. В компенсированное к первому тайму время Станкович получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи.

— Он накапливал недовольство, и в один момент все взорвалось. Есть эмоции созидающие, а есть — разрушающие. И его эмоции никак не сопоставляются с эмоциями игроков на поле. Игроки не понимают, почему он так себя ведет, — сказал Новосельцев в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что комитет в пятницу рассмотрит поведение главного тренера «Спартака».

«Спартак» набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице МИР РПЛ.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.